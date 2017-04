Først etter påska vil rapportene etter sprengningsuhellet på Finnsnes være klare.

Fagpersoner har vært på befaring og sett på skadene på Kunnskapsparken på Finnsnes etter sprengningsuhellet i forrige uke.

- Et sjeldent uhell, men vi tar det på alvor Det som ikke skulle skje skjedde. Nå er store deler av Kunnskapsparken stengt på ubestemt tid etter at en sprengladning torsdag påførte bygget betydelige skader.

Prosjektleder Yngve B. Lyngh for Byparken-prosjektet opplyser imidlertid til Folkebladet at det ennå vil ta tid før rapportene fra befaringa er klare.

– Eksperter har vært på befaring for å vurdere hva som har skjedd, og hva som må gjøres, men de skriftlige rapportene vil ikke være klare før over påske, sier Lyngh.

Han påpeker at det er sjelden at slike sprengningsuhell skjer, og at det derfor er desto viktigere å finne ut årsaken.