Dette skjedde mens du sov

Det var lite som skjedde i vårt distrikt i natt, men politiet melder om noen punkter i morgentimene.

01.09: En lærer og en åtte år gammel elev er drept i en skyteepisode på en barneskole i San Bernardino i California. Gjerningsmannen tok sitt eget liv. Les mer om saken her.

02.14: Politiet har drept sju personer i en skuddveksling i byen Assiut, ifølge innenriksdepartementet i Egypt. De drepte var mistenkt å tilhøre islamistgruppa IS. Les mer om saken her.

06.52: En kraftig brann har rast gjennom leiren Grande-Synthe nord i Frankrike. Minst ti personer ble skadd i brannen. Dette melder NTB. Les mer om saken her.

07.52: Politiets bombegruppe er nå i Porsgrunn for å undersøke en mistenkelig gjenstand som ble funnet i et hus natt til tirsdag. Én mann i 30-årene er pågrepet, melder NTB. Les mer om saken her.

08.26: På Twitter melder Troms politidistrikt om at det har vært et innbrudd på Neumann bygg. Stjålet en hvit VW Caddy med Neumann logo. Bilen har stor logo med teksten «Neumann Proffekspressen». En time etter meldingen ble bilen funnet takket være tips fra publikum. To personer er pågrepet for tyveriet og innbruddet.