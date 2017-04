Sjekk det varselet — er du klar for knallpåske?

Men før påskeværet slår til for fullt i Midt-Troms, må vi tåle to dager med relativt grått vær.

Meteorologene ved yr.no har derimot svært gode nyheter foran årets påskefeiring som for mange starter onsdag denne uka.

Grått

Fra og med mandag morgen loves det imidlertid et noenlunde variert vær. Her meldes det om temperaturer mellom minus to og pluss to grader, samt klarvær og grå skyer. Det varsles imidlertid ikke om nedbør.

Tirsdag går også forbi i det grå laget. Her varierer temperaturen mellom minus tre grader om morgenen og pluss én grad til kvelds. Ingen nedbør ligger i kortene denne dagen heller.

Knallvær

Det er fra og med onsdag at det svært pene påskeværet starter. Ser man på langtidsvarselet er det kun sol og temperaturer på like under null grader som gjelder hele uka.

– Prognosene er litt usikre, men slik det ser ut blir det lange oppholdsperioder, og da med en del sol, forteller vakthavende meteorolog Geir Bøyum til avisa iTromsø.

Det flotte påskeværet ser ut til å vare ut nesten hele påsken.

– Det ser bra ut helt fram til første påskedag. Det blir en veldig fin påske, og jeg er veldig fornøyd med hvordan det ser ut, påpeker han.

Tre dager oppsummert:

MANDAG: Bris av skiftende retning, nordøstlig opptil frisk bris på kysten. For det meste skyet. Spredt snø eller sludd, særlig i indre strøk.

TIRSDAG: Nordøstlig bris, perioder med frisk bris på kysten, fra om ettermiddagen nordlig bris. Skiftende skydekke. Spredte snøbyger.

ONSDAG: Nordleg eller skiftande bris. Enkelte snøbyer i kyststroka elles opphaldsver. Frå utpå onsdag austleg frisk bris utsette stader. Opphaldsver. Sør i Nordland skya eller delvis skya, i Troms stort sett pent ver.