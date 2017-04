- Sammen har vi større slagkraft

Dyrøy kommune har meldt seg inn i Visit Senja Region. - Et flott supplement.

Det sier reiselivssjef ved Visit Senja Region (tidligere Destinasjon Senja), Line Miriam Sandberg.

- Slagkraft

Årsaken til at kommunen melder seg inn i destinasjonsselskapet er for å knytte seg til merkenavnet Senja.

- Jeg mener det er viktig å stå samlet i forhold til å bygge opp et reiseliv i regionen. Jeg tror absolutt at Dyrøy kommer styrka ut av at vi blir en del av et nettverk, har ordfører i kommunen, Marit Alvig Espenes tidligere uttalt overfor Folkebladet.

Tidligere var det kun de fire senjakommunene som var tilknyttet Visit Senja Region.

- Nå har vi åpnet opp for at andre kommuner også kan melde seg inn i samvirket, sier Sandberg og påpeker:

- Dyrøy er på lik linje som oss interessert i samarbeid som gjør sterk. Jo flere vi er sammen, jo større slagkraft får vi.

- Fantastisk

Det er ordfører Alvig Espenes enig i:

- Vi får et apparat som kan jobbe for oss der også bedriftene kan knytte seg til i forhold til for eksempel markedsføring. For kommunen handler det om å fange opp denne trenden med positivitet i reiselivet, har hun tidligere påpekt.

I løpet av en måneds tid inviterer Visit Senja Region til et møte der man sammen med aktørene skal finne ut av hva man sammen kan gjøre for å bli bedre.

- Vi synes arbeidet Dyrøy kommune gjør for sine reiselivsbedrifter er fantastisk. De er utelukkende positive og har satt igang et arbeid. Med ordføreren i spissen setter de fokus og gjør en god jobb. Vi opplever kommunen som et flott supplement til Visit Senja Region, sier Sandberg.