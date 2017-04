Maiken (8) i god form etter ulykke

Maiken Kristiansen (8) skulle bare ta en siste tur i bakken i det strålende været før lunsj. Da skjedde uhellet. Hun traff ei grein med hodet og ble slått i bakken.

Uhellet i Målselv fjellandsby lørdag ettermiddag førte til at Maiken ble sendt i helikopter til sykehuset i Tromsø. Der kunne legene konstatere at det hadde gått bra med jenta.

Pappa Stig Arnold Kristiansen priser seg lykkelig over at det endte godt.

– Det var ikke slik vi hadde sett for oss starten på påska. Det ble en lang dag, men det gikk heldigvis fint, sier Kristiansen.

Han var den første til å komme til da han så at datteren falt på ryggen etter å ha truffet greina med hodet. Uhellet skjedde utenfor løypa — i bakken i skogen, ved siden av den preparerte Bamsebakken.

– Jeg så at ho blødde fra haka der reima fra hjelmen hadde vært. Hun var våken og klar og kom seg på beina, og sammen kjørte vi ned til resepsjonen for å få renset såret, forteller Stig Arnold.

– I resepsjonen får vi god hjelp av skipatruljen. Mens vi holder på å rense såret, blir hun plutselig veldig dårlig. Hun blir kvalm, svimmel og slapp. Det var tydelig at hun hadde fått en hjernerystelse eller en form for hodeskade.

Skipatruljen kontaktet AMK, som besluttet å sende ambulanse og helikopter.

På akutten ved sykehuset ble Maiken grundig undersøkt.

– Legene fant ikke noe, og kom til at hun hadde sluppet heldig fra det, forteller Stig Arnold.

Han er overbevist om at hjelmen som datteren brukte, hadde mye å si.

– Hjelmen tok støyten, og berget veldig mye.

– Imponert over innsatsen

Etter hendelsen føler Stig Arnold Kristiansen seg full av takknemlighet over hjelpa de fikk.

– Jeg er voldsomt imponert over innsatsen som ble vist fra alt fra skipatruljen til det medisinske hjelpepersonellet. Jeg har selv erfaring fra den frivilige redningstjenesten, og det jeg opplevde på lørdag står absolutt til bestått.Det snakkes så mye om skatt i disse dager med skattemelding. Med det apparatet som ble satt i sving på lørdag, kan jeg virkelig si at jeg har fått igjen for de skattekronene jeg har betalt inn

Søndag slappet familien av på Bardufoss.

– Maiken er i fin form, men hun har fått seg trøkk og har behov for å ta det litt med ro. Så snart såret på haka er grodd, skal vi imidlertid tilbake i bakken igjen, sier Stig Arnold Kristiansen.