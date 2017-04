I dette området har elgen hopet seg opp

Her spankulerer elgen over veien ved krysset i Finnfjordbotn. Skogens konge har blitt sjef i dette området.

- Han er den nye trafikkbetjenten i Finnfjordbotn, sier fotografen som har tatt disse bildene, spøkefullt.

Men det trenger slett ikke være noen spøk. For på sett og vis er elgen blitt sjef langs fylkesvei 86 fra Finnfjordbotn til Sørreisa.

- Opphopning

- I år har vi sett en opphopning av elg på denne strekninga. 10-15 dyr oppholder seg nå i området, og det er mange flere enn det har pleid å være, sier Jan Oddvar Eriksen, som er leder av Ettersøksringen i Lenvik og Sørreisa.

- Hvorfor har den hopet seg opp her?

- Det vet vi ikke, men sannsynligvis har det å gjøre med tilgang på mat. Før i tida trakk elgen ved kysten alltid til Bardu og Målselv på vinteren, men nå overvintrer den ved kysten.

Med tanke på alle dyrene som ferdes i området, er Eriksen glad for at man i høst fikk på plass elgskiltene med lys på strekninga. Foreløpig er skiltene satt opp som et prøveprosjekt.

- Få påkjørsler

- Siden vi satte opp skiltene har vi hatt bare én elgpåkjørsel på strekninga, sier Eriksen og legger til at det totalt sett har vært få elgpåkjørsler i Sørreisa og Lenvik i vinter.

- Vi snakker om 10-12 påkjørsler, og det er lite. På det meste har vi vært oppe i 35-36. Folk er blitt mer oppmerksom på at elgen overvintrer ved kysten.