Fylket vil ta sin del av spleiselaget

FilmCamp skal i 2017 jobbe i sterkere grad internasjonalt for å få filmproduksjoner lagt til regionen.

Det framgår av søknaden om driftstilskudd for 2017 som FilmCamp har sendt Troms fylkeskommune.

Fylkesråden for helse, kultur og næring Willy Ørnebakk er positiv. Han tilrår overfor fylkesrådet, som har møte førstkommende tirsdag, å yte tilskudd som omsøkt.

Ørnebakk peker på at dersom FilmCamps arbeid med å få flere filminnspillinger til regionen lykkes, vil det få stor overrislingseffekt for regionens kultur og næringsliv, noe 2016 er et meget godt bevis på.

Siden oppstarten i 2006 har FilmCamp 51 audiovsiuelle produksjoner bak seg. Av 53 millioner investerte kroner i FilmCamp i løpet av disse årene er det kjøpt varer og tjenester i regionen for cirka 140 millioner.

FilmCamp trenger 4,46 millioner kroner for å få driftsbudsjettet til å gå opp dette året. De øvrige eierne, Berg, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy kommuner, er bedt om å bidra med sine andeler av spleiselaget.

Et beløp på 1,62 millioner skal løses gjennom egenfinansiering.