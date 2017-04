Skadet etter å ha kjørt i et tre i fjellandsbyen

En ung jente er skadet etter å ha kjørt i et tre i Målselv fjellandsby.

Jenta kjørte off-pist utenfor løypa — i skogen — da ulykka skjedde omlag ved 15-tida lørdag ettermiddag.

Driftsleder Øystein Solbakken i Målselv fjellandsby sier fjellandsbyens egen skipatrulje kom hurtig til skadestedet. Etter å ha vurdert jentas tilstand fikk de raskt kontaktet AMK. Kort tid etter var ambulanse og helikopter på plass.

Jenta ble fraktet til UNN med helikopter.

Solbakken kan ikke uttale seg noe om skadeomfanget.

Populært med off-pist

Påsken er toppsesong for Målselv fjellandsby. Alt er fullbooket og det er mye folk i anlegget.

Solbakken sier at det er like populært for gjestene å kjøre i skogen som å kjøre i løypa.

- Det er skog over alt utenfor løypene, og med så mye snø som vi har nå, er det fine forhold for å kjøre off-pist. Du får bra fart, men med all skogen er det krevende. Utenfor løypene så kjører folk på eget ansvar. Vi oppfordrer folk til å være forsiktig og foreldrene til å være ilag med ungene sine, men man har aldri noen garanti for at ulykker ikke kan skje, sier Øystein Solbakken.

Tilstanden ukjent

Til iTromsø sier pressekontakt Jan Fredrik Frantzen ved UNN at ei lita jente har kommet inn her med helikopter like over klokka 15.00.

- Tilstanden er ukjent foreløpig, sier Frantzen til iTromsø.