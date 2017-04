Elgen ble påkjørt uten at noen varslet fra — led smertefull død

I forrige uke ble det funnet et kadaver av ei elgku i Reinelv. Skader på dyret viser at det trolig er snakk om et dyr som har blitt påkjørt uten at noen har varslet fra.

– Dyret må ha lidd noe fryktelig før det har dødd, sier Jan Oddvar Eriksen, leder av Ettersøksringen i Lenvik og Sørreisa. Han anslår at påkjørselen kan ha skjedd for to-tre uker siden, og at elgen har gått med skadene fram til den endte sine dager på Reinelv, i området ned mot kjosen på Finnfjordvatnet. – Den voksne kua hadde ei stor rift i vomma som var 30-40 centimeter lang. Vi kunne se rett inn til tarmene. Den hadde betennelse i hele vomma og bukpartiet, sier Eriksen. – Synd Han tror påkjørselen må ha skjedd i området Finnfjordbotn eller Reinelv. – Det er synd at noen ikke varsler fra når det skjer påkjørsler som dette. Hadde det vært gjort kunne vi avlivet elgkua og gjort nytte av kjøttet. Ingen dyr skal behøve å lide så mye som dette dyret har gjort. – Hva skjer nå? – Vi har kappet hodet av, og tatt CWD-prøver av hjernen for å fastslå om dyret led av «skrantesyke». Før vi får svaret på prøvene, har vi ikke lov å røre kadavret, sier Eriksen. – Hvis skrantesyke påvises, er prosedyren at kadavret skal brennes. Da tar vi oss av det. I motsatt fall er kadavret i utgangspunktet grunneiernes problem, men som regel pleier kommunene å sørge for fjerning, sier Jan Oddvar Eriksen. Samler åtselfugler Oppsittere i området sier de gjerne ser at kadavret blir fjernet før påskeutfarten tar til for alvor. – Det ligger midt i løypa for de som har hytter nede ved vatnet, og det samler seg mye kråke og ravn for å ete på åtselet.

