Det ble kongebordet for Sigrun

Kongen og dronninga hadde ti plasser rundt bordet. Salangen-ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo (Sp) fikk en av dem.

Wiggen Prestbakmo fikk som en av tre ordførere i Norge sitte ved hovedbordet under festmiddagen for landets ordførere i Oslo rådhus onsdag.

Ved Kongens bord

Kongepar, kommunalministeren, KS-ledelsen og tre ordførere, byrådsleder i Oslo, fylkesmann og Valgerd Svarstad Haugland satt rundt bordet. Som Wiggen Prestbakmos bordkavaler var finanskomiteens leder Hans Olav Syversen.

– Hvordan fikk du denne plassen?

– Jeg fikk beskjed fra han som var ansvarlig for kommunalpolitisk oppmøte på mandag at jeg var plassert ved hovedbordet. Ordføreren i Oslo var vertskap, og de hadde et hovedbord med 12 plasser. Vi var tre ordførere som fikk beskjed at vi skulle sitte der, sier Wiggen Prestbakmo til Folkebladet.

– Fikk du snakke med Kongen?

– Nei, jeg bare hilst på han. Jeg satt ikke så nært han. Men jeg satt i snakkeavstand til ordføreren i Oslo, kommunalminister Jan Tore Sanner og finanskomiteens leder Hans Olav Syversen. Det var veldig hyggelig. Jeg fikk prata en del med Jan Tore Sanner og Hans Olav Syversen. Det var veldig interessant. Jeg hadde også masse å snakke med direktøren i KS om, sier hun.

Inviterte Sanner til Salangen

– Ble det snakk om kommunereform med Sanner?

– Ja, men det var ikke mye politiske diskusjoner rundt bordet. Han spurte litt hvordan vi lå an her og hvordan vi så på fremtiden, hvordan vi skulle løse de fremtidige utfordringene. Og jeg fikk sagt litt om hvordan vi tenker rundt det. Jeg inviterte Sanner til Salangen i forhold til at vi er en av kommunene som jobber med spennende og innovativt arbeid. Jeg fortalte litt om prosjektet Næringsvennlig region, det som skjer på Salangsverket og hva som kan komme, sier hun.

Vet mer om Salangen

– Jeg fikk nå snakka mye om både Salangen og Salangsværinger rundt bordet. De fikk høre om lokalsamfunnet og selvfølgelig Millionfisken. Jeg måtte si litt om politiet og politireformen også, hvorfor vi er opptatt av det. De vet litt mer om Salangen og Salangsværingene nå, sier hun.

– Før middagene var vi tre ordførerne rundt bordet og noen andre invitert til Oslo-ordførerens kontor til en velkomstdrink. Det var også veldig hyggelig og sosialt. Det var veldig hyggelig og spennende å bli plukket ut til dette, sier Wiggen Prestbakmo.