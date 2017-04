Slik blir været før helga tar til

Selv om regnbygene tar en pause, er det dermed ikke sagt at værgudene skåner regionen for nedbør. Før helga tar ordentlig til får vi en ny runde med snøbyger.

Når sant skal sies er det ikke snakk om de store mengdene, men før vi kommer så langt byr torsdagsværet på null grader og oppholdsvær.

Ifølge meteorologene ved yr.no skal det midt på dagen lysne litt til, før Midt-Troms i løpet av ettermiddagen dekkes til av skyer.

Det loves ikke nedbør denne dagen, men noe vind fra nord-nordvest ligger i kortene.

Innlandet må i dag belage seg på noe nedbør. Det varsles ikke om mye, men litt over en millimeter i form av snø. Temperaturen legger seg i gjennomsnitt på null grader og sola titter fram midt på dagen.

Nedbør

Fredag morgen ventes det ved kysten temperaturer på rundt minus fire grader. Her varsles det om grå skyer og noe vind fra vest.

Utover dagen blir det mildere og fra og med lunsjtider lover meteorologene null grader og solgløtt.

Til kvelds derimot varsles det om over to millimeter nedbør i form av snø. Her forholder temperaturen seg på null grader.

Denne dagen blir noe kaldere på innlandet. Minus fem grader varsles det om fra og med tidlig morgen. Det skal sammenlagt komme nærmere to millimeter nedbør i form av snø denne dagen.

Pen lørdag

Det ser imidlertid ut til å bli ei pen helg. Ved kysten loves det klarvær og solskinn stort sett hele dagen lørdag. Temperaturen varierer mellom minus tre grader om morgenen og null grader til kvelds.

Her meldes det ikke om nedbør, men lett bris fra sørøst er gjennomgående for dagen.

Innlandet får denne dagen et strålende vær med overveiende solskinn og temperaturer like under null grader. Det varsles å bli vindstille fra morgen til kveld.

Grått besøk

Søndag fortsetter oppholdsværet ved kysten. Temperaturen varierer mellom minus tre grader om morgenen og null grader til kvelds.

Det ser derimot ut til å bli noe gråere i været, men meteorologene varsler ikke om nedbør denne dagen heller.

Her får innlandet også besøk av de grå skyene. Temperaturen varierer mellom minus seks grader om morgenen og null grader til kvelds.

Knallstart på påska

Ser man på langtidsvarselet vil man i neste uke starte med et nokså varierende vær. Temperaturen spriker veldig, men fra og med onsdag ser det betydelig bedre ut.

Med andre ord kan det bli en knallstart på påskeferien når meteorologene melder om solskinn og forholdsvis milde temperaturer.