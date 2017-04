Negativ til marint vern av Rossfjordstraumen

Stiftelsen Norsk Energifagsenter stiller seg på linje med Rossfjord grendeutvalg.

Som kjent er det foreslått å etablere et Rossfjordstraumen marint verneområde.

Mens fylkestinget har gitt tommel opp til en slik verning, har både Lenvik kommunestyre, Rossfjord grendeutvalg og Rossfjordvassdragets grunneierlag sagt tydelig ifra om at et slikt vern er høyst uønsket. Stiftelsen Norsk Energifagsenter har også benytta seg av sjansen til å si sin mening i forbindelse med høringsrunden, og stiller seg i den anledning på linje med de sistnevnte.

«Av hensyn til fremtidig aktivitet og utvikling i området stiller vi oss negativ til det foreslåtte marine vernet av Rossfjordstraumen i Lenvik kommune», heter det i høringsuttalelsen.

Daglig leder Tommy Arne Nordaas peker i denne på at stiftelsen har undervisningsaktivitet helt opp imot vassdraget.

«Vi kan ikke se at vår aktivitet har negative konsekvenser på vassdraget - et vern vil kanskje kunne føre til at vår aktivitet blir skadelidende», antyder han.