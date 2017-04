– Ikke langt fra drømmepåske

Meteorologen har en gladnyhet: Etter en periode med mye regn, ser værvarselet for påsken veldig lovende ut.

– Ikke langt fra at det blir drømmepåske, sier vakthavende meteorolog Geir Bøyum.

Bedring til uka

Påsken er en høytid som for mange betyr lange skiturer, timevis i skibakker, og generelt mye utetid. At været spiller en viktig rolle i dette hersker det lite tvil om, og Vervarslinga i Nord-Norge har gode nyheter for alle tromsøværinger.

– Jeg vil ikke akkurat kalle det en drømmepåske, men det er ikke langt derfra, slår meteorologen fast overfor avisa iTromsø.

Førstkommende helg byr ikke på det helt fantastiske været, mens neste uke ser meget bra ut.

– Lørdag som kommer nå ser fin ut. Da vil det være litt oppholdsvær og sol, mens søndag også starter med fint vær. Der vil det derimot skje en liten endring, og det vil komme inn nedbør sørfra. Dette vil gi sludd, forteller Bøyum.

Endring

Mandag skjer det nok en endring, og da vil det også holde seg fint gjennom hele uken.

– Mandag blir det fint vær igjen, og det ser ut til at det blir mye bra vær gjennom hele uken. Det kan komme en og annen snøbyge, men det ser virkelig bra ut for påsken, sier han.

– Prognosene er litt usikre, men slik det ser ut blir det lange oppholdsperioder, og da med en del sol.

Plussgrader

Også temperaturen ser ut til å spille på lag med turglade tromsøfolk.

– Temperaturen vil variere litt, men det ser ut til å være litt plussgrader på dagen, mens det blir litt kaldere på morgen og kveld, sier han.

Det flotte påskeværet ser ut til å vare ut nesten hele påsken.

– Det ser bra ut helt fram til første påskedag. Det blir en veldig fin påske, og jeg er veldig fornøyd med hvordan det ser ut, påpeker han.

– Det blir et værskifte fra den regntunge perioden vi har hatt i det siste, og vi går en gunstig værsituasjon i møte.