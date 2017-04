SV-Torgeir jubler ikke over transportplanen

Torgeir Knag Fylkesnes synes ikke NTP var tilstrekkelig på områdene havn, jernbane og rassikring.

Selv om han synes det er bra at Senjahopen får bedring på havneanlegget, er det ikke eneste havnen som må prioriteres.

Folkebladet-TV: Se fremleggelsen av Nasjonal transportplan

– Vi er et fylke er avhengig av eksport. Her det for liten satsing. Vi har ikke gode nok havner å ta imot fisken.

Forrige gang ble havnene nedprioritere noe voldsomt. Mange står i kø og venter på finansiering, og det vil de heller ikke få denne gangen. Det vil svekke hele sjømatnæringeringen, sier stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (Sv) til Folkebladet.

Prioritering

– I Troms og Finnmark rundt 30 havneprosjekter på blokka som ikke er med her. Jeg tror at i stedet juble over Senjahopen, bør en se på hva i all verden skjer med alle de andre viktige havnene som står på blokka. I vårt forslag foreslo vi å øke tildelingen med 40 millioner. Med en 50/50 ordning mellom kommune og stat, ville dette resultert i 80 millioner kroner mer, sier Knag Fylkenes.

I dette forslaget, var tanken å dekke inn etterslepet i havnene.

– I Midt-Troms står Olderhamna på Finnsnes, Flytebrygge i Torsken og utbedring av molo i Gryllefjord på vent, som ikke har blitt tatt med i transportplanen. Dette er bare toppen av isfjellet når det kommer til satsing på havner i fylket. Når en har bygget havner, må den utbedres, mudre og bedre innseilingen. Slik det er nå, svekkes havnestrukturen i Nord-Norge og Troms dag for dag, sier Knag Fylkenes

Forsiktig optimist

Han sier han ikke ser noen grunn til å juble over det som står om jernbanen i nord, i NTP.

– Det er ingen grunn til å juble, men grunn til å være optimist. Det å jobbe for å få en mer konkret utredning. Det at Nord-Norge banen ligger i NTP kommer ikke i seg selv til å føre tromsbane, sier han.

Stortingsrepresentanten er redd for at målet er å gjennomføre utredningen, for så å legge den unna igjen.

– Jeg er livredd for at det samme lureriet gjøres denne gang som i 2009, der målet er å putte i en skuff. Vi vet jo at jernbanedirektoratet ønsker å prioritere ressursene andre steder i landet, og det er de som har fått oppdraget. Får man ikke en tydelig formulering på innhold i den analysen, blir prosjektet fort bare puttet i en skuff, sier han.

Skuffet

Når det kommer til rassikring, sier han at han er skuffet over at det ikke blir gjort nok for å sikre vei og steder i fylket.

– Det er helt utrolig at de ikke klarer dette bedre med alle de farlige tilfellene som har skjedd i nord. Det viser at de ikke forstår hvor avgjørende det er næringslivet og for folk som bor i rasutsatte områder, sier Knag Fylkenes.

Han sier er det bra at satsing på vei fortsetter, men det negative er nedprioriteringen av skredsikring.

– Det er alt for lite på skredsikring. Vi trenger trygge veier i fylket, avslutter Knag Fylkenes