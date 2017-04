Millioner til Senjahopen i NTP

Havneanlegget i Senjahopen får en tildeling på 139 millioner kroner de neste to periodene i Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029.

I Nasjonal transportplan som legges frem fra kl 12.00 onsdag, får Senjahopen på Senja tildelt flere millioner i forhold til innseilingen til bygda. I første periode får havneanlegget 39 millioner, mens det i neste periode vil få 100 millioner kroner.

Det som skal gjøres av tiltak omfatter en utdyping og innseiling av havna på 11 meter, utdyping i havneområdet ved industriområdet på ni meter og utdyping av fiskeriserviceanlegget til fem meter.

Dette er gode nyheter, sier Regina Alexandrova (H) til Folkebladet.

– Nå kan man få inn større fartøy for å øke fiskeriaktiviteten, dette er kjempegode nyheter og positivt for hele Midt-Troms. Det har vært et ønske om å bygge ut for å kunne ta i mot mer fisk, og det å kunne få større fartøy betyr mer aktivitet og næringsutvikling. Dette er et godt bidrag til nye Senja kommune i forhold til næringsveksten, sier Alexandrova.

Bra for Midt-Troms

Hun sier videre at NTP er veldig bra for Midt-Troms sin del.

– Det kommer mye midler i forhold til nye veiprosjekter og det vil bli et kjempeløft for Troms. Det vil bli gitt mye penger både i første periode og andre periode. Det er mye som kommer allerede fra 2018. Det er bra for oss å få bedre veier og tilrettelegge for næringslivet, sier Alexandrova.

– Er dette noe som skal gjennomføres, eller ligger det en fare for at noe faller bort?

–Dette skal gjennomføres, men det må så klart inn i budsjettene hvert år. Men nå ligger det midler som er planlagt brukt på dette, og det skal da mye til for at det ikke går gjennom.

