Fornøyd etter møte om helikopter

Geir-Inge Sivertsen og Helene Rognli diskuterte både redningshelikopterbase og 339-skvadronen med justisminister Per-Willy Amundsen onsdag.

Regionrådsleder Sivertsen og Rognli, som er varaordfører i Målselv, møtte justis- og beredskapsministeren for å drøfte de beredskapsmessige konsekvensene ved en flytting av 339-skvadronen og Bell-helikopterne fra Bardufoss. I tillegg ble også muligheten for en etablering av en redningshelikopterbase på Bardufoss.

– Sett behovet

Justisministeren gjorde det klart at flyttingen av Bell-helikopterne til Rygge i hovedsak er besluttet av hensyn til Forsvarets omstillingsprosess, og som et resultat av den vedtatte langtidsplanen for Forsvaret.

En flytting av Bell-helikopterne vil imidlertid ha betydning også for den sivile beredskapen, da flere sivile myndigheter i dag benytter Bell-helikopterne til å løse ulike oppdrag.

– Det er viktig å holde fokuset oppe på denne saken. Beredskapen er for dårlig, sier Sivertsen til Folkebladet etter møtet.

– Vi har jo de siste dagene sett behovet og den samfunnsmessige betydningen som 339-skvadronen representerer for den sivile beredskapen i Troms. En av de største svakhetene ved vedtaket om Forsvarets langtidsplan når det gjelder helikopterkapasiteten og hovedbasen på Bardufoss, er nettopp mangelen på fokuset på vårt totalforsvar, der vi som nasjon tradisjonelt har sett dette i sammenheng med de militærfaglige vurderingene.

Derfor er både Sivertsen og Rognli svært glad for at justis- og beredskapsministeren tar spørsmålet om beredskapsbase på alvor. I en pressemelding påpekes det fra ministerens side at departementet vil foreta en nærmere vurdering av sivile myndigheters behov for helikopterberedskap i Nord-Norge.

– Det har vært et veldig positivt møte, vi har fått bekreftet det vi har fått høre fra andre kanter, påpeker Sivertsen.

Aktualiserer Bardufoss

– I dag er redningstjenesten lokalisert med to baser i nord, i Bodø og Banak. Disse to basene skal dekke hele den nordnorske landsdelen og havområdene utenfor, og det er åpenbart og dokumentert at dekningsgraden for redningshelikoptre er for lav, i særdeleshet blant annet utenfor Senja. Dette aktualiserer også behovet for redningshelikoptre lokalisert på Bardufoss, sier Helene Rognli i pressemeldingen.

– Midt-Troms og Senja havner nesten midt i mellom Bodø og Banak. I de verste tilfellene kan det være at helikopterne fra de basene er langt ute på oppdrag i sine felt, og da vil veien hit bli svært lang, påpeker regionrådslederen til Folkebladet.

Nytt dokument

Rognli understreker at helikoptermiljøet på Bardufoss er helt unikt, og at en redningsbase lokalisert der vil være ideelt for å ivareta alle beredskapsmessige hensyn.

Nå er Troms-politiskerne i gang med jobben med et nytt Tromsdokument.

– Nå er vi enige om at kommunene og fylkeskommunene skal lage et nytt Tromsdokument, slik at vi som sist skal gi innspill fra vårt ståsted. Her peker vi naturlig nok på både Hæren og Heimevernet, behovet for en sterk landmakt, samt investeringer, kapasiteter og mobilitet. Og i det siste punktet står naturligvis helikopterstøtte til landmakten, lokalisert på Bardufoss sentralt, påpeker Sivertsen.

– I den sammenheng vil vi også ta med totalforsvarskonseptet, som også går på redning og beredskap.

Planen er at dokumentet skal være ferdig i mai, samtidig som Landmaktstudien.