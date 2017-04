1.400 innbyggere skal gi sitt syn på kommunen

Lenvik kommune er i gang med årets brukerundersøkelser blant sine innbyggere. Omkring 1.400 personer vil få tilbud om å gi sitt syn på Lenvik kommunes tjenestetilbud innenfor flere sektorer.

Det er sjette året på rad at Lenvik kommune gjennomfører spørreundersøkelser om kvaliteten på, og tilfredsheten med ulike kommunale tjenester.

Brukerundersøkelse

Hensikten med brukerundersøkelsene er å få vite «hvor skoen trykker» slik at man kan utvikle de kommunale tjenestene til å bli så gode som mulig.

- Vi har forståelse for at innbyggerne kan bli lei av å svare på undersøkelser og kanskje ikke ser at de innspillene de har fra ett år til neste blir hensyntatt, skriver informasjonssjef, Arve Svestad, på kommunens hjemmeside.

- Vi ber likevel pent om at folk bruker de minuttene det tar å svar på undersøkelsene. Det er viktig for at vi skal kunne se utviklingen, sier informasjonssjef Arve Svestad, som er ansvarlig for gjennomføring av brukerundersøkelsene, legger han til.

På alvor

Alle svarene blir ifølge han tatt på alvor:

- Og vi bruker dem til å lage handlingsplaner for utvikling av tjenestene, forklarer informasjonssjefen.

Nettopp på grunn av at innbyggerne ikke skal føle det belastende å måtte svare, vil noen av undersøkelsene bli gjennomført bare annethvert år.

- Så langt det er mulig og hensiktsmessig, vil de fleste av undersøkelsene i år kun bli gjennomført digitalt. Dette har vi god erfaring med fra tidligere år, skriver han.

Digitalt

Noen brukere – innenfor eksempelvis beboere på institusjon og brukere av hjemmetjenesten, vil bli sendt ut som papirskjema.

- De som får slike papirskjema, kan også velge å svare ved selv å logge seg inn på bedrekommune.no, sier Svestad.

Nytt av året er at 250 tilfeldig utvalgte brukere av vann- og avløp får tilsendt sin undersøkelse via SvarUt. Da vil undersøkelsen i utgangspunktet sendes til brukerens sikre digitale postkasse (SDP) eller til Altinn.no.