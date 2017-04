– Ingenting nytt ut over tidligere lekasjer fra Nasjonal transportplan, og svært skuffende om rassikring og etterslep på fylkesvei.

Det sier fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B Prestbakmo (Sp) etter at Nasjonal transportplan (NTP) ble lagt frem onsdag.

Folkebladet-TV: Se fremlegginga av Nasjonal transportplan

– Dette betyr at regjeringa ikke tar rasutfordringene langs fylkesveiene og etterslepet på fylkesveinettet fullt ut på alvor, selv om de skriver det, sier han.

– Samme nivå

– De økonomiske prioriteringene gir samme nivå som i dag, og vil innebære at det tar nærmere 40 år før etterslepsutfordringene på fylkesveiene er løst. I Troms vil vi ha økonomi til å løse et femtedel av rassikringsbehovet, sier Prestbakmo.

Han mener at regjeringa ikke har gjort nye offensive grep i transportplanen ut over det som

allerede var i forslaget til NTP, som man fikk til behandling fra Transportetatene i 2016, samt det som de selv har lekket ut de siste par månedene.

– Ikke godt nok

– Det er ikke godt nok for å sikre at Nord-Norge fortsatt kunne være landets vekstregion, og man kan si at man har en samferdselspolitikk for hele landet.

– Nord-Norge er landets framtid, da trengs framtidsrettet infrastruktur, spørsmålet nå er nå om Stortinget tar ballen, spør Prestbakmo.