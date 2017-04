– God satsing på opprusting av fylkesveiene

I forhold til nåværende transportplanen øker den kommende Nasjonal transportplan (NTP) med 28 prosent bevilgninger til fylkesveiene.

– Dette vil gi en økning på 33,5 milliarder i planperioden til Fylkeskommunen. Det vil satses betydelig på skredsikring, noe som betyr mye for fremkommeligheten. Nå er det fylkeskommunen som er vei-eier og vil bestemme prioriteringen ut i fra tildelingen vi nå gjør. Men jeg mener det er en bred politisk enighet om at Senja er viktig og at det skal satses på Midt-Troms og Senja, sier Kent Gudmundsen, stortingsrepresentant for Høyre i Troms, til Folkebladet.

Folkebladet-TV: Se fremleggelsen av Nasjonal transportplan

Prioritet

Han sier videre at det er noen fylkesveier som han mener har høy prioritet i Troms.

– Jeg er ikke i tvil når vi ser hvor fylkesveiene ligger som driver med verdiskapning. En av de er veien mellom Senja og Buktamo, det er en vei som har en definitiv høy prioritering i Troms, sier Gudmundsen.

Nord-Norge banen

Et nytt punkt i saken hvor jernbanen i Nord-Norge skal utredes, er at også samfunnsperspektivet skal tas høyde for i utredningen.

– Nå ligger det inne en utredning som er et nytt kostnadsoverslag for å bygge traséer i Nord, slik det ble gjort i ´92. Det nye er at det også ligger en utredning om samfunnsøkonomiske ringvirkninger og hva det vil bety. Nå skal en se på, ikke bare hva det vil koste, men å se på samfunnsperspektivet, vekst, næring og hva en slik infrastruktur vil bety. Dette vil være nyttig for å kunne argumentere for utbygging i tillegg til å se hva dette vil koste opp mot nytte, sier Gudmundsen.

Det har ikke lyktes Folkebladet å få en kommentar fra næringsdrivende tilknyttet havneanlegget i Senjahopen onsdag.

Klar til behandling

Regionrådsleder Geir-Inge Sivertsen (H) er fornøyd med at mange Troms-prosjekter er inne i NTP, men skulle gjerne sett at flere kroner dryppet ned på Midt-Troms.

– Jeg registrerer at det ikke er satt av noe til strekninga Brandvoll-Heia i Bardu og Målselv. Det er et område som burde vært sett på, blant annet noen av kryssene, sier Sivertsen til Folkebladet.

– Samtidig er det også viktig at de belastede Senja-veiene får sin rettmessige andel av fylkesveimidlene. Dette er veier av stor næringsmessig betydning.

Havneprosjekt

Sivertsen er også glad for at havneprosjektet i Senjahopen er inne i NTP.

Men det er det litt beklagelig at det i første periode kun er satt av 39 millioner kroner, understreker regionrådslederen.

Han er klar på at NTP-en nå skal behandles i komiteene, før den så skal opp til behandling i Stortinget.

– Vi skal nå fremover blant annet jobbe for å få en annen faseinndeling til havneanlegget i Senjahopen, samt penger til strekninga Brandvoll-Heia, avslutter Sivertsen.

NTP Troms 2018-2029

I Nasjonal transportplan 2018-2029 er det foreløpig fordelt 10 075 millioner kroner til prosjekter i Troms