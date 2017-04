Wilsgård klager på vedtak om tvangsmulkt

Flere oppdrettere som produserer triploid fisk setter ned foten og klager på Mattilsynets vedtak om tvangsmulkt.

Det var i februar at Mattilsynet varslet oppdretterne Nord Senja Laks, Norway Royal Salomons, og Wilsgård Fiskeoppdrett om tvangsmulkt.

Dette etter tilsynet som konkluderte med manglende internkontrollprosedyrer for å sikre velferd for fisken.

Oppdretterne leverte tilsvar på varselet, men dette holdt ikke for Mattilsynet som valgte å opprettholde den løpende tvangsmulkten på til sammen 800.000 kroner per dag, for alle tre oppdretterne samlet.

Det er dette oppdretterne klager på og Arnt-Inge Berget ved Mattilsynet sier til nettstedet kyst.no at klagen er til behandling.

– Nå blir den behandlet av hovedkontoret, og resultatet kan avgjøre videre gang i saken, opplyser han.

Til Kyst.no sier Fredd Jarle Wilsgård, ved Wilsgård Fiskeoppdrett følgende:

– Vi oppfatter Mattilsynet som uenige i våre vurderinger om hva som er en akseptabel øvre grense for akkumulert dødelighet i en merd.