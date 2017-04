Meteorologene har sendt ut obs-varsel

Meteorologene melder om store nedbørsmengder i form av regn.

Ifølge meteorologene ved yr.no kan det komme mellom 20 til 50 millimeter nedbør på 24 timer flere steder i regionen.

- Nedbøren vil etterhvert komme som regn høyt til fjells. Det ventes mest nedbør vest for Lyngsplan, opplyser de.

Det varsles også om lokalt vanskelige kjøreforhold i anledning regnværet.

- Fare for lokale oversvømmelser, små jord-, sørpe og flomskred, opplyser meteorologene.

Regnbyger

Tirsdag fortsetter det våte og milde været. Her loves det temperaturer på rundt fem plussgrader hele dagen. Sammenlagt skal det komme over 25 millimeter nedbør i form av regn denne dagen. Frisk bris fra sørvest ligger også i kortene.

Her får innlandet temperaturer på rundt fire plussgrader. Sammenlagt skal det komme nærmere 30 millimeter nedbør i form av regn, ifølge siste oppdaterte værvarsel.

Meteorologene gjør også oppmerksom på at det er stor snøskredfare i dag.

- Mildvær og mye regn fører til stor skredfare. Flak av ustabil fokksnø i høyden. Gamle svake lag kan vekkes til live og øke faren for naturlig utløste skred, skrives det.

Mildt

Ser man på været utover uka dabber regnet av fra og med onsdag. Her skal det ved kysten kun komme litt over to millimeter. Temperaturen varier mellom pluss to grader om morgenen og pluss fem grader til kvelds.

Innlandet får noe kaldere temperaturer om morgenen, men utover dagen meldes det om pluss fem grader og rundt fire millimeter nedbør i form av regn.

Tre dager oppsummert:

TIRSDAG: Økning til sørvest stiv kuling og periodevis sterk kuling på kysten, tirsdag kveld litt minkende. Regn, senere regnbyger.

ONSDAG: Sørvestlig bris. Regn. Etter hvert nordvestlig bris, kan hende kuling. Regnbyger. Snøbyger i høyden.

TORSDAG: Opp liten kuling av skiftende retning. Enkelte snøbyger.