Fant gjenglemt «kjendis»

Målselv Taxi fant en gjenglemt «kjendis» på Setermoen fredag, nå håper de å kunne finne eieren.

Det var fredags formiddag da taxisjåfør Kim Vegard Lambela Olaisen, kom over bamsen sittende ved et busstopp.

– I det jeg og passasjeren passerer Ala, ser vi at det ligger en bamse i busstoppet. Jeg sa til passasjeren, ligger den der når vi kjører hjem, så plukker vi den opp. Så gjorde vi det. På lappen står det Matilde, så jeg håper hun ser at vi har tatt vare på Fantorangen for henne, sier Olaisen til Folkebladet.

Håp

Han har også lagt ut bildet på Facebook, der han skrev at han måtte plukke opp bamsen

– Jeg kan jo ikke la en kjendis ligge i snøen å fryse, sier han videre.

Til tross for at det ikke er noen som har hentet bamsen i helgen, har han håp i å finne eieren.

– Det er jo mange som liker og deler på nettet, men ingen har vedkjent bamsen enda. Jeg har ikke mistet håpet, han sitter på taxisentralen i Målselv og venter, så det er bare å ringe, kjenner noen den igjen, sier Olaisen