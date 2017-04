Scooterfører skadd etter å ha kjørt utfor stup

Skal være snakk om moderate skader.

En mannlig snøscooterfører er brakt til sykehus med moderate skader etter at han kjørte utfor et stup vest for Bardufoss.

Scooterføreren i 30-årene er innlagt på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø, opplyser pressevakt Per-Christian Johansen til NTB. Tilstanden til mannen, som ble brakt til sykehuset med ambulansehelikopter, er stabil.

Det var lørdag ettermiddag politiet i Troms fikk melding om en skadd scooterfører ved Hjerttindtuva vest for Bardufoss, meldte Nordlys. Både ambulansehelikopter og Røde Kors rykket ut.

Operasjonsleder Lars Meland i Troms politidistrikt opplyste tidligere lørdag at etter hva politiet forstår, skal scooterføreren ha kjørt utfor en snøskavl og falt mellom åtte og ti meter. En annen i turfølget varslet om hendelsen.

(©NTB)