Ordføreren gikk sitt 14. reistadløp

Ordfører Jan-Eirik Nordahl fra Sørreisa gikk Reistadløpet nummer 14 på lørdag.

Klokken var litt over ni da Jan-Eirik la i vei fra Artillerisletta på Setermoen mot Målselv og Rustahøgda.

– En flott tur, og nok en gang et veldig godt arrangement med masse folk i løypa oppover Selvfølgelig var jeg litt sliten da jeg kom i mål, men det skal man være etter en fjelltur på 34 kilometer på.

– Dette er årets store skihøydepunkt for meg, og noe jeg har trent for i mange år. Slike skiturer er godt for helsa, og noe jeg anbefaler sterkt også til andre ordførere å være med på. Jeg vet jo at også Nils Foshaug fra Målselv og Geir Inge Sivertsen fra Lenvik gikk Reistadløypa på fredag, sier Jan-Eirik.

– Å komme hjem og få seg en god dusj etter en slik tur er rett og slett ubeskrivelig deilig.