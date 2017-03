Krasjet i porten på vaskehallen — fikk bot

Det gikk litt heftig for seg da finnsnesværingen skulle vaske bilen.

Å kjøre ut av en vaskehall kan visstnok være utfordrende, i hvert fall sett i lys av en situasjon som oppstod i Cirkle K sitt anlegg på Finnsnes i desember i fjor.

Da klarte en finnsnesværing rett og slett å kjøre på og skade vaskehallporten da han skulle kjøre ut av vaskehallen.

Vedkommende, en mann født i 1987, unnlot å meddele både Cirkle K og politiet om uhellet, og forlot stedet som om ingenting hadde skjedd.

Det må han nå betale dyrt for. Nå er mannen nemlig bøtelagt for å ha overtrådt loven som sier at man alltid skal underrette skadelidte eller politiet ved trafikkuhell som medfører materiell skade.

Boten er på 6.000 kroner. En dyr bilvask med andre ord.