Slik blir været før helga tar til

Mens man sørpå nærmest bader i sol, må vi her nord fortsatt belage oss på dager med snøvær.

For ifølge meteorologene ved yr.no skal det også i dag komme nedbør i form av snø ved kysten.

Nedbør

Fra og med tidlig morgen loves det snøbyger, riktignok ikke mye, men noe her og der. Temperaturen legger seg på minus fire grader og svak vind fra vest-sørvest ligger i kortene.

Utover dagen synker temperaturen til minus seks grader. Lett bris fra vest varsles det om fram mot formiddagen.

Mot ettermiddagen og kvelden skal det komme over to millimeter nedbør i form av snø. Her loves det laber bris fra vest.

Minus to grader og oppholdsvær meldes det om til kvelds.

Innlandet går sammenlagt rundt fem millimeter nedbør i form av snø denne dagen. Temperaturen varierer mellom minus syv grader om morgenen og minus tre grader til kvelds.

Pen fredag

Før helga tar skikkelig til vil man også fredag få noe nedbør. Det er i hovedsak tidlig på dagen snøbygene vil lave ned. Opptil to millimeter varsles det om.

Utover dagen klarner det mer til og temperaturen legger seg på minus seks grader. Her blir det forholdsvis vindstille.

Til kvelds meldes det om overskyet vær, ingen nedbør og svak vind fra sør-sørøst.

Været på innlandet blir stort sett pent. Her loves det solskinn og minus ti grader om morgenen. Til kvelds skyer det til og temperaturen legger seg på minus to grader.

Regn

Ser man på det kommende været er det stort sett grå skyer som preger helga. Temperaturen legger seg på rundt minus fire grader og svak vind fra øst-sørøst ligger i kortene.

Utover neste uke varsles det om plussgrader og en god dose regnbyger.

Tre dager oppsummert:

TORSDAG: Overveiende nordvest frisk bris, til dels liten kuling på kysten i nord. Snøbyger.

FREDAG: Nordvest bris, senere dreiende sørvest, fredag kveld liten kuling på kysten av Nord-Troms. Skiftende skydekke, enkelte snøbyger, fra om ettermiddagen oppholdsvær.

LØRDAG: Nordvestlig bris, drieinde nordøstlig, av og til liten kuling på kysten. Om natten og morgenen enkelte snøbyger, særlig i ytre strøk. Senere stort sett oppholdsvær og mulighet for sol.