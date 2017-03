Kåret til den beste sosiale møteplassen

Det er mange som møtes på Joker Vangsvik. Og nå er butikken kåret til «beste sosiale møteplass» i Norge.

Det var kjeden Joker som onsdag delte ut prisen for beste sosiale møteplass under messa Kjøpmann 2017.

Sosial aktør

Prisen deles ut til en Joker-butikk som har utmerket seg som en viktig sosial aktør i lokalsamfunnet. Av 467 Joker-butikker landet rundt var det Joker Vangsvik som stakk av med seieren, opplyser kjeden i ei pressmelding.

Juryen har lagt vekt på hvor godt butikken fungerer som sosial møteplass for lokalbefolkningen.

«Joker Vangsvik har vist seg som langt mer enn en butikk i sitt lokalmiljø. Ved butikkens kafébord serveres det gratis kaffe, og det er alltid noe å bite i. Her skapes samvær på tvers av generasjoner og kulturell bakgrunn», skrev juryen i sin begrunnelse.

Verdensproblemer

Hos Joker Vangsvik løses verdensproblemer over en kopp kaffe og butikken har blitt et populært samlingssted for ungdommen etter skoletid.

Det arrangeres stadig vekk aktiviteter og arrangementet Vangsvik Open har blitt en fast tradisjon som samler lokalbefolkningen på butikken.

– Dette har vi fått til ved å ha helt fantastiske sambygdinger, forteller Veronica Stensrud som tok imot prisen for Joker Vangsvik.

Hun er kjempestolt av seg selv og de to arbeidskameratene og sier at de sammen er en fantastisk gjeng.