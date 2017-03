Dømt for kjøring i ruspåvirket tilstand

Sjåføren skled av veien med bilen ved Moegga i Bardu. I ettertid viste det seg at mannen var ruspåvirket.

Det var i februar i fjor at gratangsværingen hadde vært en tur i Tromsø sammen med en kompis. På heimturen var uhellet ute, og i en sving i Moegga i Bardu skled mannen ut av veien og traff et skilt. Politiet kom til stedet, og på grunn av mistanker om ruspåvirket kjøring ble det tatt prøver av mannen.

Mistanken viste seg å stemme gjennom en blodprøve som avdekket at mannen hadde en konsentrasjon på 0,041 mikromol av stoffet klonazepam i blodet. En slik konsentrasjon er tilsvarende en alkoholpromille over 1,2.

Følte seg trakassert

Mannen sjøl stilte ikke opp da saken gikk for Senja tingrett nylig, og fikk sånn sett heller ikke gjort rede for grunnen til at han hadde en slik mengde klonazepam i blodet sitt. Ved en tidligere anledning skal han ha uttalt at han ikke visste noe om dette stoffet, og at han følte seg trakassert og provosert av politiet.

Senja tingrett festet imidlertid ikke lit til at mannen ikke kjente til klonazepam. I mannens lommebok ble det nemlig funnet tabletter med klonazepam som virkestoff.

Måtte ha visst om det

Retten mener at mannen måtte ha vært klar over at han var ruspåvirket da han kjørte bilen, og utelukker også at konsentrasjonen av klonazepam i blodet skyldtes lovlig bruk av tablettene han brukte. Dermed ble han dømt til 18 dager fengsel for kjøring i ruspåvirket tilstand.

I forbindelse med straffeutmålinga tok retten i formildende retning hensyn til at mannen umiddelbart tilstod etter kjøringa. I skjerpende retning ble det lagt vekt på at kjøringa fant sted på en trafikkert strekning, samt at kjøringa resulterte i at bilen skled av veien og ble påført stor skade.

«Det legges også vekt på at tiltalte hadde en passasjer i bilen», heter det i dommen fra Senja tingrett.

I tillegg til fengselsstraffen må mannen betale en bot på 10.000 kroner, samt tåle å miste førerkortet i to år.