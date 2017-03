Vil etablere ladestasjon på Setermoen

Grønn Kontakt ønsker å etablere ladestasjon på Setermoen.

Det er i forbindelse med Enovas støtteprogram for utbygging av hurtigladestasjoner i Norge at Grønn Kontakt har fått støtte til å bygge ladestasjon på Setermoen.

I et brev til Bardu kommune påpeker Daniel Johansson ved Grønn Kontakt at de har et samarbeid med Coop Nord, og dermed et ønske om å etablere ladestasjonene ved Extra på Setermoen.

Selve ladestasjonen med fundament og leskur er cirka åtte meter gange to meter.

- Her kan det lades fire biler samtidig, sier han.

Ønsket er å etablere to stasjoner for hurtiglading og to stasjoner for fleksilading.

- Dette opptar fire parkeringsplasser, poengteres det i brevet.