Vertshus til salgs i Dyrøyhamn

«Heksa» Eli Pedersen har bestemt seg for å selge vertshuset i Dyrøyhamn.

Pedersen kjøpte eiendommen i Dyrøyhamn 1996. Tre år etter satt hun opp vertshuset slik det står i dag.

Bedre at andre overtar

I 2002 kom drifta, «Vertshuset Den Glade Heksa» i gang. De siste årene har Pedersen kun hatt sporadisk drift av vertshuset som hadde 16 godkjente overnattingsplasser.

– Jeg har ikke hatt ordentlig drift på seks år. Derfor var det bare å stikke fingeren i jorda å se at det blir feil å sitte med det videre. Men jeg har jo lagt igjen sjela mi i dette bygget. Derfor var det også en vanskelig beslutning. Men jeg tenker at det ikke bare kan stå sånn. Da er det bedre at noen andre overtar, sier hun

Hus med mange muligheter

– I forrige uke fikk jeg hjelp fra Jenny Hoff og vi tok en jobb med å rydde huset. Da kjente jeg at dette blir rett. Men det er jo litt rart etter så mange år. Det har vært mange år med mye arbeid. Men jeg synes dette huset fortjener at noen bruker det, at det blir liv innenfor veggene igjen. Det er jo to etasjer og utrolig mange muligheter for de som overtar. Det er en flott plass i forhold til sol og lys og huset ligger jo veldig nært sjøen, sier hun.

– Hva forlanger du i pris?

– Prisantydningen er 2,2 millioner kroner. Taksten er på 1,9 millioner kroner. Årsaken til at jeg ligger over takst er at det er andre verdivurderinger som ligger over 2,2 millioner kroner. Huset og eiendommen vil bli lagt ut på Finn før påske, sier Pedersen.