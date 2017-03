- Setter demokratiet til side

Hva mener du om avgjørelsen? Bra Et overtramp Vet ikke Du må velge et alternativ

Kommunene på Senja slås sammen til én stor kommune. Ordfører i Berg, Roar Åge Jakobsen, er mildt sagt ikke fornøyd.

Orienterinsmøtet og pressekonferansen ble holdt på møterom «Senja» på Fylkeshuset i Tromsø tirsdag formiddag.

På vegne av lederen av kommunalkomitéen var det Helge Njåstad og Frank Jenssen som fikk æren av å viderebringe den endelige konklusjonen.

- Jeg er glad for at alle de fire rådmennene og de fire ordførerne møtte opp. Jeg håper at de får gode samtaler framover for å skape én god og sterk kommune, sier Njåstad til Folkebladet.

Torsken kommune har tidligere sagt nei til sammenslåing, mens Berg ønsket å la Stortinget avgjøre.

Lenvik og Tranøy kommuner har imidlertid allerede vedtatt å bli til Senja kommune.

Ordfører i Berg kommune, Roar Åge Jakobsen (samlingslista) er mildt sagt skuffet over avgjørelsen.

- Dette er en trist beskjed å få, men vi hadde det i tankene når vi dro hit i morges, sier han.

Han forholder seg til vedtaket og beskjeden fra kommunalkomitéen, men poengterer at veien videre blir tatt opp ved neste kommunestyremøte.

- Skremmende

- Men et flertall ønsket jo å la Stortinget avgjøre?

- Ja, dessverre. Flertallet som sørget for det vedtaket setter på lik linje med regjeringen folkeavstemming, og demokratiet til side. Det er skremmende og trasig, sier ordføreren og legger til:

- Jeg forholder meg imidlertid til det.

- Spennende

Ordfører i Lenvik kommune, Geir-Inge Sivertsen (H), gleder seg til å bygge Senja kommune.

- Senja kommune er et godt navn og et godt merke på kommunen som vil være spennende og attraktiv næringsmessig. Nå har vi muligheten til å bygge denne kommunen sammen, sier ordfører sivertsen.

Folkeforakt

Sandra Borch (Sp), som satser på stortingsplass, er mer eller mindre enig med bergordføreren:

- De pene herrer fra Oslo som kommer til Senja for å fortelle folk at de

ikke vet sitt beste, er mest arrogante jeg noen ganger har sett. Folkeforakt, opplyser hun til Folkebladet.