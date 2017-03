Dette skjedde mens du sov i natt

Her er en kort oppsummering fra nattens hendelser.

Kl. 23.14: Liten svart hund med sele/refleksband tatt hånd om i Heiveien på Sortland. Eier bes ta kontakt med politiet på tlf. 02800, melder Midtre Hålogaland politidistrikt.

00.59: Nittedal kommune anmelder to andre forhold ved skolen der en ungdomsskoleelev ble sendt til sykehus etter en alvorlig voldsepisode mandag, melder NTB. Les mer her.

Kl. 01.52: Harstad/trafikk Bilist har fått et forenklet forelegg på kr 5.350 etter å ha blitt målt til 70 km/t i 50-sone i Harstad. Vedtatt på stedet, melder Midtre Hålogaland politidistrikt.

Kl. 03.40: Ingen av de 141 om bord ble skadd da en Boeing 737 fra Peruvian Airlines tok fyr under landing ved en by i Andesfjellene, melder NTB. Les mer her.