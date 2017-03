– Fluer fløy fra posen og larvene krøp rundt

Stine Jørgensen fikk seg litt av et sjokk da hun skulle lage havregryngrøt til datteren, tirsdag kveld.

Jørgensen er glad hun så opp i posen, før hun tømte havregrynet i melken.

– Jeg åpnet posen og tilfeldig så jeg oppi. Der krøp det larver rundt flakene og fluene fløy fra posen. Da mistet datteren min matlysten for å si det slik, forteller Jørgensen til Folkebladet.

Ufyselig

Familien bor på Brygghaug og posen ble kjøpt på Finnsnes tidligere i uken. Den var uåpnet før familien skulle lage seg kveldsmat.

– Pakken den var limt igjen og holdbarheten går ut i oktober. Jeg tenkte jo med en gang at dette er ufyselig. Jeg har opplevd noen smådyr i hvetemelet, men ikke noe slik som dette. Det var mye på en gang her, sier Jørgensen.

Etter hendelsen kontaktet hun Lantmännen Cerealia, som står bak produktet fra Axa Havregryn.

– De sa med en gang at dette var ikke noe som skulle forekomme og kom raskt med en beklagelse. De sa at noen ganger kan det komme med skadedyr fra åkeren da de ikke bruker sprøytemidler, men påpekte at dyrene også kan komme fra andre produkter i butikken, sier Jørgensen.

Skal undersøke

Espen Eriksen ved Lantmännen Cerealia, sier at dersom kunden sender inn emballasjen og innholdet, skal de undersøke saken.

– Dersom kunden sender inn emballasjen og innholdet med dyr i til oss, vil det bli undersøkt ved vårt laboratorium og vi vil komme tilbake med et svar så snart resultatet foreligger, skriver Eriksen i en e-post til Folkebladet.

Videre sier Eriksen at det er viktig å få fjernet de infiserte matvarene fra butikken.

– Det er viktig at insektenes formeringssted lokaliseres, derfor ber vi alltid om å få vite hvilken butikk produktet er kjøpt. I de fleste tilfeller er det tilstrekkelig å fjerne de infiserte matvarene, etterfulgt av en grundig rengjøring. Særlig kriker og kroker må rengjøres omhyggelig med støvsuger. Både infiserte matvarer og støvsugerposen kastes. Lagringsplassen må også kontrolleres slik at man er sikre på at ikke noen insekter har «vandret». Det er svært beklagelig at en kunder har møtt på dette problemet, forklarer Eriksen.