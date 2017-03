Risikerer stans i skoleskyssen

Berg Montessoriskole og Skøelv skole var altfor treig på avtrekkeren. Nå risikierer elevene stans i skoleskyssen.

En rekke skoler i Troms har vært altfor seine med å melde inn behov for skoleskyss fra og med neste skoleår med oppstart fra høsten av, melder avisa Nordlys.

Fristen var satt til 17. mars. Her skulle skolene ha meldt inn start- og sluttider på timeplanene for neste skoleår. Dette for at Troms fylkeskommune kunne forberede skoleskyss.

Denne oversikten er ifølge avisa avgjørende for at skolene kan søke fylkeskommunen om skoleskyss. Nå advarer fylkeskommunen om at ytterligere forsinkelser kan sørge for at skoleskyssen ikke er på plass fra og med skolestart i august.

Skolene har fått ny frist - 31. mars, for å søke på nytt.

I Midt-Troms er det ifølge Nordlys Berg Montessoriskole og Skøelv skole som ikke har sendt inn timeplanoversikten.