- Kjørte i grøfta for å unngå kollisjon

Tirsdag morgen kjørte en bil med flere skoleelever utfor veien i Finnfjordbotn.

Folkebladets reporter på stedet melder at bilen har kjørt ut av veibanen ved Sørreisa-krysset i Finnfjordbotn.

- Politiet dirigerer trafikken, som for øvrig går som normalt, opplyser han.

Bilberging er også ankommet stedet.

- Noen skader?

- Innsatsleder opplyser om noe materielle skader, men ingen personskader, forteller Folkebladets reporter.

Folkebladets reporter har også snakket med sjåføren av bilen, som opplyser at han valgte å svinge av veien for å unngå et front mot front-møte med en annen motgående personbil.