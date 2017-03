Dette skjedde mens du sov i natt

Her er en kort oppsummering fra nattens hendelser.

Kl. 23.01: Trafikkulykke på E 6, Rånbogen. En personbil med en mann i bilen har kjørt utfor veien. Nødetatene er på tur til stedet. Uavklart, opplyser Midtre Hålogaland Politidistrikt.

Kl. 23.06: EMelding om et utenlandsk vogntog som står med trekkvogn i grøfta ved E10 Sørdalen. Står i motsatt kjørefelt. Sjåføren sier " It`s okay, it`s okay til vår melder. Vi er ikke like sikker på at dette er en OK sted å stå. Til obs for andre trafikanter, melder Midtre Hålogaland politidistrikt.

Kl. 00.03: Passasjer hadde skadet en skulder, mulig brudd. Ikke kritisk skadet. Ytterligere info om helsetilstand må rettes til sykehuset i Narvik, melder Midtre Hålogaland politidistrikt.

Kl. 01.59: Vogntoget stod trafikkfarlig plassert og blir nå berget derfra. Svært glatt på stedet, melder Midtre Hålogaland politidistrikt.