Reistadløpet med ny samarbeidspartner

Reistadløpet, som går i det fantastiske fjellandskapet mellom Setermoen og Bardufoss 1. april, har rykket opp til å bli en del av langløps-cupen Ski Classics. Nå har de inngått samarbeid med Andslimoen Bil på Bardufoss.

Reistadløpet har som en del av Ski Classics tatt steget opp til eliten av skirenn, som blant annet består av Marcialonga, Vasaloppet og Birkebeinerrennet.

Reistadløpet blir det nordligste skirennet i Ski Classics. Blant årets deltakere finner vi kjente skiløpere som Justyna Kowalczyk, Øystein «Pølsa» Pettersen, Tord Asle Gjerdalen, Lucáš Bauer og Johan Olsson. Arrangøren forventer rekordmange påmeldinger til årets renn.

- Dette er rett og slett så spennende at vi bare måtte bli med som samarbeidspartner. Vi synes dette er et fantastisk idrettsarrangement og var ikke et øyeblikk i tvil om å bli en del av det når muligheten var tilstede. Likhetene er mange mellom Reistadløpet og oss som forhandler, sier selger Marius Prestbakk hos Andslimoen Bil.