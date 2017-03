Pengedryss over barne- og ungdomsidrett

Et samarbeid mellom Ishavskraft og Troms idrettskrets førte til etableringa av Ishavsfondet. Nå er 100.000 kroner delt ut til barne- og ungdomsidrett i Troms.

De årlige tildelingene fra fondet er på 100.000 kroner og kan tildeles ett eller flere tiltak per år.

- Med dette fondet ønsker Ishavskraft sammen med idrettskretsen å medvirke til økt aktivitet og oppslutning om barne- og ungdomsidretten i Troms, påpekes det i en pressemelding.

Tiltakene som skal få tildelt midler bør innfri flere av punktene under:

Gi aktivitetstilbud til barn og unge

Presentere noe nytt, annerledes og kreativt

Bidra til involvering og medvirkning fra de unge selv

Fange opp barn og ungdom som ikke deltar i tradisjonelle idretter

Sette barn og ungdom sine behov i sentrum

Mangfoldig

I år var det 49 søknader i bunken. Herunder tradisjonelle idretter som fotball, ski, handball, så vel som utradisjonelle idretter golf, kampsport og klatring.

- Vi berømmer Ishavskraft for et godt samarbeid samt innsatsen de har lagt ned i å gjøre fondet kjent for klubbene i Troms, noe søknadsantallet viser, sier organisasjonssjef Sylvi Ofstad i Troms idrettskrets og legger til:

- Årets tildelinger gis klubber som finner nye og utradisjonelle måter å utvide eller forbedre aktivitetstilbudet - slik at flere barn og unge får mulighet til å delta i aktivitet.

- Positivt

Administrerende direktør i Ishavskraft, Stig A. Hanssen, sier at de har fått inn søknader fra flere lag og foreninger som starter opp med nye eller tidligere aktiviteter.

- Det er veldig positivt. Mangfoldet bidrar til at enda flere får mulighet til å delta, og kanskje de finner en idrett som er midt i blinken for dem, sier han.

Tildelinger

Følgende tildelinger ble vedtatt for Ishavskraftfondet 2017: