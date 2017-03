Denne uka skal snøen lave ned

Etter ei helg med et nokså pågående vær, varsles det en roligere, men mer nedbørspreget start på uka.

Allerede mandag morgen lover meteorologene ved yr.no temperaturer på like under nullpunktet ved kysten. Her skal det også blåse en god del, samtidig som det loves nedbør på over to millimeter.

Det skal sammenlagt komme over fire millimeter nedbør i form av snø/sludd denne dagen.

Her får innlandet også milde temperaturer samtidig som det her skal komme nærmere fem millimeter nedbør i form av snø.

Nedbør

Tirsdag fortsetter temperaturen å ligge like under null grader ved kysten. Meteorologene melder om minus tre grader stort sett hele dagen.

Vinden har nå avtatt og det varsles bare om lett bris fra vest-nordvest.

Sammenlagt skal det komme over ni millimeter nedbør i form av snø denne dagen.

Innlandet får her temperaturer på minus tre grader om morgenen og minus fire grader til kvelds. Over åtte millimeter nedbør i form av snø varsles det om.

Solskinn?

Onsdag morgen loves det rundt to millimeter nedbør og grått vær ved kysten.

Utover dagen titter forhåpentligvis sola fram og temperaturen legger seg på rundt minus fire grader.

Til kvelds varsles det å komme rundt to millimeter nedbør og svak vins fra sørvest.

Innlandet får minus fire grader om morgenen og minus åtte grader til kvelds. Midt på dagen kan sola dukke opp også her. Det loves nærmere tre millimeter nedbør denne dagen.

Snøbyger

Ser man på langtidsvarselet skal det torsdag komme nærmere ti millimeter nedbør i form av snø. Noe lett bris dra sør ligger også i kortene. Temperaturen legger seg på minus to grader dagen gjennom.

Tre dager oppsummert:

MANDAG: Nordvest opp i liten kuling. Snøbyger.

TIRSDAG: Nord eller nordvest opp i liten kuling, periodevis stiv kuling på kysten av Øst-Finnmark. Snøbyger.

ONSDAG: Nordvest frisk bris utsatte steder. Snøbyger.