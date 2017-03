Ønsker å videreføre legehjemmel

Ny legehjemmel i Sørreisa har gitt positive kvalitetsforebedringer.

I september i fjor ble det oppretta en ny legehjemmel tilknytta legekontoret i Sørreisa og Dyrøy. Legehjemmelen var delvis finansiert med tilskudd fra Helsedirektoratet.

Avaluering

Nå — etter fire måneders drift — er det gjort en evaluering for å se hvilken effekt den ekstra legehjemmelen har gitt. Rådmannen gir i den anledning tommel opp, og mener at legehjemmelen bør videreføres selv om det ikke lenger er tilskudd å hente fra Helsedirektoratet.

– Den økningen Sørreisa kommune har gjort i forhold til legeressurs, vurderes av rådmannen som et viktig steg på veien for å sikre nødvendig kapasitet i fastlegeordningen, konstateres det i et saksframlegg til kommunestyret.

Kommunestyret behandler saken 31. mars.