Dette skjedde mens du sov i natt

Her er en kort oppsummering fra nattens hendelser.

Kl. 23.57: En person har gått til angrep på personer ved utested i Hammerfest. Gjerningsperson er pågrepet og i politiets varetekt.

Kl. 03.43: Litt nord for rundkjøringen ved Tjeldsundbrua på RV 83 har det gått et lite steinras. En kjørebane er stengt pga store steiner i vegbanen. VTS er varslet og har sendt entreprenør med hjullaster for å rydde opp, melder Midtre Hålogaland politidistrikt.

Kl. 03.46: Trippelvarsling 1XX etter melding fra vitne om mann i havet ved flytebrygga nedenfor Coop ved Havøysund. Berget nedkjølt til legevakten, melder Finnmark politidistrikt.

Kl. 04.19: Opprydningsarbeid pågår ved Tjeldsunbrua. Nå er veien helt stengt, opplyses det videre.