Dette skjedde i natt

Her er en oppsummering fra nattens hendelser.

00.38: Politiet melder på Twitter at en beruset mann i 50-årene var ute av stant til å ta vare på seg selv i Tromsø. Han hadde falt og slått seg i ansiktet. Innsatt i arrest via legevakten.

0039: Politiet melder om brann i et kjøretøy ved Gjæverbukta i Tromsø. Nødetatene rykker ut. Da de ankommer stedet er det ikke brann i bilen, kun røykutvikling. Det er uviss årsak, men ingen personskade.

00:49: Riksvei 70 ble lørdag stengt på strekningen Sunndalsøra – Oppdal. Kort tid etter gikk det et ras ved Gråura. Les saken her.

00.25: En beruset mann i 40-årene ble funnet sovende i kjelleren på et hotell, melder politiet på Twitter. Han er ikke registrert som gjest ved hotellet, og ble innsatt i arresten.

06:13: Minst 90 mennesker er døde, og 20 er fortsatt savnet etter den verste flommen i Peru på nesten 20 år, melder NTB. Les om saken her.

07.57: I Harstad ble en fører i 20-årene tatt med av ambulanse for sjekk etter å ha kjørt gjennom autovern og grøft i Breivika, melder Troms politidistrikt på Twitter.

08:41: Det er kolonnekjøring på E6 over Sennalandet i Finnmark på grunn av uværet som herjer i Nord-Norge. E10 over Bjørnfjell i Nordland er midlertidig stengt, skriver NTB. les mer om saken her.

09:22: Politiet rykket ut til Oslo S tidlig søndag etter melding om at en person var knivstukket. En person er kjørt til legevakta. Skriver NTB. Les mer om saken her.

10:26: En person er skutt og drept på en nattklubb i Cincinnati i den amerikanske delstaten Ohio, opplyser politiet på Twitter. 13 andre er såret og det er ikke kjent om noen er pågrepet, og øvrige omstendigheter er uklare.