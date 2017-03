Dette skjedde mens du sov

Her er en oppsummering fra nattens hendelser.

23.13: Politiet melder at personer som oppholdte seg ved mellom Bleik og Andenes i natt måtte være oppmerksomme på årets konfirmanter som gjennomførte et rollespill, og dermed ferdet utendørs.

00.30: I Harstad ble en bil stoppet av politiet etter flere meldinger om uaktsom kjøring i sentrum av byen. Bilen ble deretter avskiltet for ikke å ha fremstilt for EU kontroll.

04.50: To fartsyndere fikk førerkortet beslagelagt av politiet, da de kjørte langt over den tillatte fartsgrensen i Tromsøysundtunellen. Den ene, en mann i 20-årene, kjørte i 94 kilometer i timen i 60-sonen, mens den andre mannen i 30-årene kjørte i 92 kilometer i timen i 60-sonen.

04.56: En mann i 30-årene ble av politiet mistenkt for ruskjøring på Silsand. De beslagela førerkort og litt narkotika. Siden ble bopel ransaket og politet gjorde beslag av våpen og ammusjon.

05.11: NTB skriver natt til lørdag at USAs president Donald Trump vant ikke gjennom med helsereformen fredag. Det virker som han legger denne ballen død for nå og kaster seg over skattereformen. Les mer om saken her

05.23: En mann er omkommet og en mann er innlagt med alvorlige skader etter at de to havnet i vannet ved Vippetangen i Oslo, melder NTB. Les mer om saken her

06.55: Over 200 personer ble evakuert og sju sendt til legevakt i ambulanse etter at det ble meldt om røyk i lokalene til et utested i Stavanger, melder NTB. Les mer om saken her

08.45: To personer er skadd etter en snøscooterulykke i Utsjok på finsk side av Tanaelva. De to er fløyet til sykehus i Hammerfest, dette melder politiet i Finnmark på Twitter.

09.42: NTB melder at minst 16 personer er drept i et luftangrep mot et fengsel i den opprørskontrollerte byen Idlib nordvest i Syria, ifølge eksilgruppen SOHR. Les mer om saken her

Ellers i de nordligste fylkene var det relativt stille i natt. Det var noen personer som ble satt i arresten for fyll og oppførsel i natt i Harstad og Svolvær, men også i Narvik hvor det pågår vinterfestuke.