– Det er flere som markerer Earth Hour

Lørdag kveld markeres Earth Hour, hvor folk oppfordres til å slukke lysene i en time. Kathrine Boel Gregussen (SV) mener folk i midt-troms er flinke til å delta.

Lørdag klokken 20.30 slukkes lys i by og land verden over i en time, for å vise at en står sammen mot klimaendringene. Også i midt-Troms er det flere som skal markere dette.

– Dette er et veldig bra tiltak for bevisstgjøringen rundt klimaendringene og ikke minst er det veldig koselig. Jeg har markert det selv i mange år, og har hørt at det er mange her som gjør det og det er kjempebra, sier Gregussen til Folkebladet

Miljøet

Selv om hun ikke får anledning til å markere det selv grunnet arbeid i år, sier hun at hun håper flere bidrar til mindre utslipp.

– Alle oppfordres til å slukke i en time, og verden rundt blir dette ganske mye. Mange bryr seg om miljøet og det er mange ting som kan gjøres for at det skal bli bedre og mindre utslipp. Dette skaper en bedre fremtid for ungene våre. Det som jeg synes folk i vårt område er veldig flinke til, er å gå i stedet for å kjøre, sier hun.

Med hvert år

Amfi Finnsnes er en av byggene som hvert år er med å delta i kampanjen. Senterleder sier det er greit å kunne markere dette.

– Vi bruker å slukke hvert år. Da går det meste av lys vi har av, sett bort fra det som går på fotoceller. Vi slukker da mer enn vi vanligvis gjør. Det synes jeg er en grei markering av en verdensomfattende kampanje, sier Stig Bergheim på Amfi Finnsnes.

Deltar ikke

Lenvik kommune kommer ikke til å delta i markeringen.

– Vi slukker det som er av lys generelt sett. Men så vidt jeg vet er det ikke planlagt å delta på kampanjen. Vi har vel ikke brukt å vært med på det tidligere. Hvis vi skal sende folk ut lørdag for en time, er det ikke spesielt ressurs besparende. Så vi kommer til å slukke som vanlig når folk går fra kontorene, opplyser informasjonsjef i kommunen, Arve Svestad.

Slukkes

Verdens naturfond (WWF) som startet kampanjen for ti år siden, forteller at det er flere landemerker verden rundt som deltar i markeringen.

– Eiffeltårnet, Taipei 101, Empire State Building, Big Ben, Akropolis og tusenvis av andre landemerker og ikonbygg slukker lysene sine for klimaet på lørdag, opplyses det på nettsiden deres.

Generalsekretær Nina Jensen i WWF håper flere vil vise engasjement.

– På tiårsdagen for Earth Hour er det viktigere enn noensinne at verden står sammen for klimaet. Klimaendringene har allerede enorme konsekvenser. Men kjernen i Earth Hour er og blir at du og jeg slukker lyset en time fra klokka 20.30 – hvor enn vi nå måtte befinne oss. Vi vet at nordmenn flest er klimaengasjerte, og dette er en god anledning til å vise det, sier Jensen på nettsiden.