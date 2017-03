Dras til retten etter å ha løpt over bilpanser

En 22 år gammel mann må møte i retten etter å ha løpt over panseret på en BMW.

Ifølge et forelegg utstedet av politiadvokat Arvid Isaksen var det en i fjor, i Målselv kommune at mannen som er utenbysfra, sprang over taket på en BMW personbil tilhørende en annen person.

Bilen ble påført skader i både karosseri og lakk.

22-åringen brøt straffeloven paragraf 351 første ledd:

«For å ha skadet, ødelagt, gjort ubrukelig eller forspilt en gjenstand som helt eller delvis tilhørte en annen»

For overtredelsen ble han ilagt en bot til statskassa på 8.000 kroner, subsidiært 16 dager i fengsel.

Saken kunne endt her, men mannen har ikke gjort opp for seg og saken er berammet for Senja tingrett 19. april.