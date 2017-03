Dette skjedde mens du sov i natt

Her er en oppsummering fra nattens hendelser. Politiet hadde lite å melde.

Kl. 23.17: UP har hatt fartskontroll i Nordkapptunellen. 4 forenklede forelegg utstedt. 1 førerkortbeslag, - 117 km/t i 80-sone, melder politiet i Finnmark.

Kl. 06.10: En mann i 20-årene er behandlet for alvorlige skader etter å ha blitt skutt i området rundt St. Hanshaugen i Oslo. En annen mann er siktet for falsk forklaring, melder NTB. Les mer her.

Kl. 06.24: Vold i nære relasjoner i Skjervøy. Vi har vært der og det vil bli opprettet sak og den blir etterforsket videre av lensmannskontoret, melder Troms politidistrikt.

Kl. 06.37: Narkodømte Rita Grimestad (53) har sonet tre år av fengselsdommen på ti år i Ecuador. Den 12. april kommer hun til Norge for å sone videre her, melder NRK. Les mer her.

Kl. 07.22: Innbrudd på Åse. Gjerningsperson(er) har i løpet av natten tatt seg inn på Andøy Bo og Behandlingssenter på Åse. Foreløpig kan et pengeskrin sees stjålet.Har du info/observasjoner som kan hjelpe oss, ring 02800. Vi vil etterforske forholdet, opplyser Midtre Hålogaland Politidistrikt.