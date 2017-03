– Bedre å gi seg mens leken er god

Bunnpris Gourmet bukket under for den harde dagligvarekonkurransen på Finnsnes.

FINNSNES: Det er distriktssjef Bjørnar Lockert i Bunnpris Gourmet som bekrefter at butikken på Finnsnes legges ned.

– Det vil skje i løpet av kort tid, opplyser han.

Rundstjeler butikken for øl og truer de ansatte Dagligvarebutikken Bunnpris Gourmet på Finnsnes står i fare for å måtte stenge dørene dersom situasjonen vedvarer.

I februar i år omtalte Folkebladet utfordringene Bunnpris Gourmet opplevde med rusede personer som stjal øl og opptrådte truende. I den anledning ble det sagt at butikken stod i fare for å bli nedlagt dersom situasjonen vedvarte.

– Er det på grunn av øltyver at butikken legges ned?

– Jeg vil ikke utpeke enkeltårsaker til at vi nå velger å legge butikken ned, men sammenfattet kan man si at det er manglende økonomiske resultater over tid som er grunnen – og det er mange elementer som har bidratt til det. Kanskje ble vi litt for overivrige da vi skulle velge hvor stor butikken skulle være, sier Lockert.

Tøff konkurranse

Bunnpris Gourmet åpnet dørene i Kvistadsenteret i september 2014. Altså stenger legges butikken ned etter mindre enn tre års drift.

– Det har skjedd en del i markedet siden den gang, og det er nok sånn at en del av våre konkurrenter har bedre lokasjon enn oss. Da vi fikk muligheten til å terminere leieforholdet valgte vi å gjøre det, sier Lockert, som opplyser at de i utgangspunktet hadde en enda lenger kontrakt om leie av lokaler i Kvistadsenteret.

I begynnelsen av mars åpnet Eurospar sin nye butikk hos Refa brygge. Lockert legger ikke skjul på at det var noe de merket godt hos Bunnpris Gourmet.

– Det merket både vi og de andre butikkene på Finnsnes, poengterer han.

De ansatte sagt opp

– Hva med de ansatte?

– De er nok dessverre oppsagt alle sammen. Vi hadde informasjonsmøte onsdag kveld, og jeg opplevde at vi fikk full forståelse for avgjørelsen. Vi har jo orientert om utviklinga de siste månedene, og de ansatte har nok ant at dette ville komme, sier distriktssjefen.

– Er ikke Finnsnes moden for Bunnpris Gourmet?

– For å si det sånn så har vi dette konseptet blant annet i Lofoten, Alta og Sortland, og alle går så det griner, men det er klart at markedet på Finnsnes er tøft. Her er mange butikker i forhold til antall folk – selv om man tar med Senja og Målselv, sier Lockert.

Distriktssjefen avviser at det ligger noen dramatikk bak beslutninga om å legge ned butikken.

– Det er bare sunt folkevett å gi seg mens leken er god.