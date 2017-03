Rekordinnsamling i Troms til kreftsaken

– Det er ikke lett å sette ord på hvor takknemlig vi er for det engasjementet som vises.

Det sier distriktssjef Randi Børresen i Kreftforeningen i Troms.

– I løpet av de siste to ukene har engasjerte russ, frivillige og samt ildsjeler løftet kreftsaken til ny innsamlingsrekord i Troms, forteller hun.

Ny rekord

Foreningen opplyser i ei pressemelding onsdag at det har kommet inn 1.856.000 kroner, noe som er en ny innsamlingsrekord.

– Det er ikke lett å sette ord på hvor takknemlig vi er for det engasjementet som vises. Ord blir rett og slett fattig. En stor kraft-takk til alle som har gitt av sin tid, det være seg frivillige, russen, lag, forsvaret, brigade Nord samt lag og foreninger, sier hun.

Hun vil også rette en stor takk til alle de kreftrammede som har stått fram med sine ekstremt personlige historier for å sette fokus på kreftsaken.

Kraft-takk

– En stor kraft-takk til alle som har donert penger på bøsser eller via digitale innsamlinger. Vi vil også takke næringsliv og sponsorer.

Børresen ønsker også å takke media for det store samfunnsansvar de viser gjennom å synliggjøre engasjementet for kreftsaken.

– Pengene som er samlet inn skal gå til forskning på livsforlengende behandling og tilbud til alle som må leve med kreft resten av livet. Målet er at de som er rammet skal få så mange gode år som mulig, med best mulig livskvalitet, både for den som er syk og for deres pårørende. Vi i Kreftforeningen lover å forvalte pengene godt, sier Randi Børrsen.