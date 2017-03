Ler hele veien til banken med solid overskudd

Øvre Målselv Skytterlag kan vise til et samlet overskudd på 2,5 millioner kroner etter Landsskytterstevnet i fjor.

Det melder avisa Hadeland onsdag.

For etter at alle regningene er gjort opp etter at Øvre Målselv Skytterlag i 2016 arrangerte Landsskytterstevnet, kan de nå le hele veien til banken.

Ifølge Hadeland, som henviser til Norsk Skyttertidende, kan arrangørene vise til et overskudd på vel 2,5 millioner kroner.

- Jeg hadde ikke trodd vi skulle prestere like godt som i 2006, men vi endte 700.000 kroner over resultatet fra den gangen, forteller leder av hovedkomiteen, Vidkunn Haugli, til Norsk Skyttertidende.

Under Landsskytterstevnet ble det lagt ned vel 45.000 arbeidstimer og inntektene var på 9,7 millioner kroner.