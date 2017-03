Lærere og elever enig: Mobilforbud fungerer ikke

Etter halvannet år med mobilforbud på skolen er konklusjonen slik: Det fungerer ikke.

Konklusjonen kommer ifølge NRK Troms etter at det ble innført forbud mot mobilbruk på skolene i Lenvik kommune.

Elevene får ikke bruke mobiltelefonen i timene eller i friminuttene. Kun når lærerne gir dem tillatelse får de lov til å ta den opp.

– Det er vanskelig å håndheve forbudet, og det er veldig forskjellig fra lærer til lærer hvor strenge de er på mobilbruken. Nå for tiden er det veldig vanlig at folk bruker mobilene i skoletiden, til tross for forbudet, sier nestleder i Lenvik ungdomsråd og tiendeklassing på Finnsnes ungdomsskole, Sigrid Norheim til NRK.

Også Berit Nymo, som har vært rektor ved Finnsnes ungdomsskole, men nå er rektor ved Kårvik skole, stiller seg bak kritikerne.

– Jeg synes dette er litt bakpå. Vi lever i en digital verden. Elevene bruker mobilen sin mye, også som en del av undervisninga. Jeg mener vi heller må se på hvordan vi kan utvikle noen felles regler for bruk av mobilen på skolen, sammen med elevene, sier Nymo til NRK.

Hun mener man heller bør se på hvordan mobilen kan brukes som et verktøy i undervisninga.